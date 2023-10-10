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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» начнется в 12.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Вадим Шипачев (слева) и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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10 октября «Адмирал» во Владивостоке сыграет против казанского «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на «Фетисов Арене», начало — в 12.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча «Адмирал» — «Ак Барс» покажут на официальном сайте КХЛ и на KHL Prime. Начало — в 12.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Следите за ключевыми событиями противостояния КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» набрал 12 очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ак Барс» занимает третье место на «Востоке» с 21 баллом.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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