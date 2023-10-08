Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:13

«Ак Барс» победил «Адмирал»

Руслан Минаев
Игроки «Ак Барса» радуются победе над «Адмиралом».
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У казанцев забивали Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе клуба из Владивостока шайбу забросил Прохор Корбит.

«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 12 очков и 10-е место.

В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лукоянов — 3 (Кателевский), 13:08 — 0:1. Радулов — 5 (бол., Шипачев, Юдин), 16:06 — 0:2. Корбит — 5, 57:06 — 1:2.

Вратари: Хомченко (56:05 — 57:06, 58:04) — Ахтямов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (12+24+10) — 21 (7+7+7).

Судьи: Васильев, Оленин.

8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5495 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
2
Обсудить
Читайте также
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» на своем льду обыграл «Ладу» в матче КХЛ

КХЛ: «Металлург» Мг — «Салават», «Нефтехимик» — «Автомобилист» и другие матчи 8 октября