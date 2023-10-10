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Сегодня, 14:49

«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу казанской команде принесли голы Вадима Шипачева, Никиты Дыняка и Никиты Лямкина.

После этой игры «Ак Барс» вышел на второе место на «Востоке», набрав 23 очка в 16 встречах. Для казанского клуба это третья победа подряд. У «Адмирала» 12 очков в 15 матчах и 11-я позиция.

12 октября команда из Казани сыграет против «Амура». Клуб из Владивостока 14-го числа встретится с «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шипачев — 7 (Яшкин), 3:51 — 0:1. Дыняк — 2 (Евсеев), 12:20 — 0:2. Яшкин — 9 (бол., Лямкин, Шипачев), 52:06 — 0:3.

Вратари: Хомченко (С.В. Иванов, 12:20) — Ахтямов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (6+14+15) — 33 (14+6+13).

Судьи: Васильев, Оленин.

10 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Ак Барс
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