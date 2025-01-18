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Сегодня, 12:17

«Ак Барс» победил «Адмирал» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ак Барс» победил «Адмирал» — 5:2.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Победу казанцам принесли шайбы Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Семена Кошелева, Кирилла Семенова и Егора Коршкова.

У владивостокцев отличились Егор Петухов и Никита Сошников.

«Ак Барс» (60 очков) после 45 матчей поднялся на второе место в Восточной конференции. «Адмирал» (47) идет седьмым на «Востоке» после 46 игр.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Барабанов — 18 (Коршков, Журавлев), 15:16 — 0:1. Петухов — 19 (Сошников, Шулак), 28:40 — 1:1. Яшкин — 23 (Семенов), 35:38 — 1:2. Кошелев — 10 (Фальковский), 51:33 — 1:3. Сошников — 15 (Шулак, Петухов), 53:27 — 2:3. Семенов — 13 (п.в., Яшкин), 59:26 — 2:4. Коршков — 6, 59:36 — 2:5.

Вратари: Коновалов (58:03 — 59:26) — Билялов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 46 (11+20+15) — 18 (5+8+5).

Судьи: Гофман, Фатеев.

18 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5333 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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