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«Адмирал» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Адмирал» — «Ак Барс» пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд встречу покажут владивостокский канал «ОТВ Приморье» и казанский телеканал «ТНВ Татарстан».

Следить за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Ак Барс» можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

«Адмирал» провел 45 матчей и набрал 47 очков, у «Ак Барса» — 44 игры и 58 очков. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона обыграли обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4:2), а казанцы — уступили «Амуру» (4:5).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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