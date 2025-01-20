«Адмирал» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Вторая подряд игра соперников пройдет на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Адмирала» и «Ак Барса» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». Во Владивостоке матч также транслирует канал «ОТВ», а в Казани — «ТНВ».

Ключевые события игры «Адмирал» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, предыдущие игры завершались победой «Ак Барса» (в Казани — 2:0 и 4:2, 25 и 27 октября 2024 года, во Владивостоке — 5:2, 18 января).

«Адмирал» набрал 47 очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 45 матчей и набрал 60 очков.

Матч «Адмирал» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс