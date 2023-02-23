«Амур» проиграл «Адмиралу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

«Амур» проиграл «Адмиралу» (0:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и лишился возможности попасть в плей-офф.

В составе победителей голами отметились Юрий Паутов и Артем Гареев.

«Амур» с 67 очками занимает 10-е место на «Востоке». «Адмирал» с 75 очками расположился на 7-й позиции.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Паутов — 1 (Червены, Корбит), 9:50 — 1:0. Гареев — 4 (п.в., Червены), 59:20 — 2:0.

Вратари: Серебряков — Калниньш (57:27 — 59:20).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+9+6) — 32 (7+13+12).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

23 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5858 зрителей.