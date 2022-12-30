«Амур» победил «Адмирал» на выезде, Корягин сделал хет-трик

«Амур» обыграл «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей хет-триком отметился Глеб Корягин, по одной шайбе у Артура Гиздатуллина и Игоря Руденкова. За хозяев забросили Евгений Грачев, Дмитрий Саюстов и Николай Елисеев.

«Амур» прервал серию из трех поражений, хабаровчане занимают 9-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 42 очками в 44 матчах. «Адмирал» идет на четвертой строчке с 55 очками в 46 играх.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Гиздатуллин — 5 (Дрозг, Дубакин), 2:41 — 0:1. Корягин — 1 (Шаров), 16:41 — 0:2. Грачев — 3, 37:51 — 1:2. Корягин — 2 ( Ли, Бочаров), 38:43 — 1:3. Руденков — 4 (бол., Гребенкин, Дубакин), 41:24 — 1:4. Корягин — 3 (Николишин, Бочаров), 49:49 — 1:5. Саюстов — 3 (Файзуллин, Лисовец), 50:20 — 2:5. Елисеев — 10 (бол., Лисовец), 56:45 — 3:5.

Вратари: Лазушин (Серебряков, 20:00, 58:21) — Аликин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 44 (10+17+17) — 18 (7+8+3).

Судьи: Раводин, Ромасько.

30 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3325 зрителей.