«Адмирал» и «Амур» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Игру принимает «Фетисов Арена» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Адмирал» — «Амур» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, встречу во Владивостоке транслируют каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и владивостокий канал «ОТВ Приморье» (начало — в 16.50 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Амур» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» набрал 29 очков в 30 матчах, у «Амура» — 15 очков в 29 играх.