Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Амур» в Кинопоиске начнется в 12.20 мск 6 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Дзен

6 декабря «Адмирал» дома во Владивостоке на своем льду в «Фетисов Арена» примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Онлайн-сервис Кинопоиск покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Адмирал» — «Амур». Начало — в 12.20 мск. Посмотреть игру также можно будет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Адмирал» — «Амур» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» Леонида Тамбиева с 29 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» Андрея Мартемьянова с 37 очками занимает девятую строчку на «Востоке».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
0
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сибирь» в ближайшее время объявит об отставке Немировски