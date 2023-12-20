Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Амур» в Кинопоиске и на KHL Prime начнется в 12.20

20 декабря «Адмирал» на своем льду во Владивостоке на «Фетисов Арена» примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Адмирал» — «Амур» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime по подписке. Начало прямого эфира — в 12.20 мск. Игру также можно посмотреть в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке.

Следите за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Амур» в матч-центре «СЭ».

«Адмирал» тренера Леонида Тамбиева с 32 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» Андрея Мартемьянова с 39 очками находится на девятой строчке на «Востоке».

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