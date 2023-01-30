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КХЛ

Сегодня, 14:48

«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард»

Мария Гусева
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«Адмирал» на своем льду обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе победителей гол забил Александр Горшков. За омичей шайбу забросил Дамир Шарипзянов.

Автором победного гола в овертайме стал Даниил Гутик.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Авангард» идет пятым — 69 очков.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Горшков — 16 (Уильямс, Берлев), 30:12 — 1:0. Шарипзянов — 5 (Найт), 51:15 — 1:1. Гутик — 1, 60:39 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Демченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (10+15+9+1) — 29 (11+4+14+0).

Судьи: Оленин, Шелянин.

30 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2701 зритель

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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