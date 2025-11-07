Видео
7 ноября, 09:45

«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», соцсети

«Адмирал» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 7 ноября. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Адмирал» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Авангард

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Омске трансляцию также будет вести телеканал «12», а во Владивостоке — «ОТВ».

«Адмирал» набрал 16 очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Авангард» — 30 очков в 22 играх. Два дня назад владивостокчане уступили «Металлургу» (1:2) и продлили серию из поражений до восьми матчей подряд, а омичи — проиграли «Амуру» (2:3ОТ).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
