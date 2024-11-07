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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Адмирал» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» сыграет с «Авангардом» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра состоится на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 12.30.

Матч «Адмирал» — «Авангард» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».. Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на владивостокском канале «ОТВ Приморье» и омском телеканале «12».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Авангард» вы можете найти в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» провел 23 игры и набрал 24 очка, его предыдущим соперником был «Металлург» (2:3 ОТ). У «Авангарда» — 17 очков в 21 матче, в предыдущей игре омичи победили «Амур» в Хабаровске (2:1).

Матч «Адмирал» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал

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