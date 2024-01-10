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Сегодня, 14:44

«Адмирал» проиграл шестой матч подряд, уступив «Авангарду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» дома проиграл «Авангарду» вв матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2. Игра прошла на «Фетисов-Арене».

За омский клуб забили Райан Спунер и Валентин Пьянов, за команду из Владивостока — Александр Шевченко.

«Адмирал» проиграл шестой матч подряд. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах. «Аванград» находится на второй строчке с 67 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Спунер — 17 (Буше, Ткачев), 7:37 — 0:1. Пьянов — 9 (Беляев, Чмыхов), 26:52 — 0:2. Шевченко — 9 (Берлев, Завгородний), 59:55 — 1:2.

Вратари: Демченко (54:27 — 55:17, 58:10) — Хомченко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (10+13+17) — 29 (16+7+6).

Судьи: Раминг, Спирин.

10 января. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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