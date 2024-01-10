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Сегодня, 06:30

«Адмирал» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 12.15 10 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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10 января «Адмирал» дома во Владивостоке на территории «Фетисов Арены» примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Адмирал» — «Авангард» в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» тренера Леонида Тамбиева располагается на 12-й строчке с 39 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» Михаила Кравеца находится на второй строчке на Востоке с 65 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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