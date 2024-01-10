Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 12.15 10 января

10 января «Адмирал» дома во Владивостоке на территории «Фетисов Арены» примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Адмирал» — «Авангард» в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 12.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» тренера Леонида Тамбиева располагается на 12-й строчке с 39 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» Михаила Кравеца находится на второй строчке на Востоке с 65 баллами.

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