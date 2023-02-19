Дубль Макеева помог «Автомобилисту» обыграть «Адмирал»

Сегодня, 12:30
Автомобилист" обыграл «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Алексей Макеев, оформивший дубль, Стефан Да Коста и Кертис Волк.
За хозяев единственную шайбу забил Александр Шевченко.
После этого матча «Автомобилист» поднялся на 2-е место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Адмирал» остался на 7-й строчке на «Востоке» (73).
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«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Макеев — 5 (Волк), 10:31 — 0:1. Да Коста — 20 (Эберт), 32:38 — 0:2. А.А. Шевченко — 1 (Берлев), 47:53 — 1:2. Волк — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 56:22 — 1:3. Макеев — 6 (Голышев), 57:55 — 1:4.
Вратари: Серебряков — Бобков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (12+9+10) — 35 (6+16+13).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
19 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 4017 зрителей