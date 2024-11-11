«Автомобилист» по буллитам обыграл «Адмирал» и одержал шестую победу подряд

Сегодня, 14:56
«Автомобилист» на выезде победил «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ — 4:3 Б.
Победный буллит забросил Семен Кизимов.
В основное время у гостей отличились Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Шайбы хозяев на счету Егора Петухова, Павла Шэна и Степана Старкова.
«Автомобилист» (34 очка) одержал шестую победу подряд и остается вторым в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (29) идет пятым на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петухов — 11 (Ручкин, Шестаков), 15:44 — 1:0. Бывальцев — 3 (Кузнецов), 16:11 — 1:1. Шэн — 5 (Старков, Шулак), 18:25 — 2:1. Мэйсек — 9 (бол., Да Коста), 39:38 — 2:2. Старков — 6 (Шэн), 50:37 — 3:2. Зборовский — 2 (Хрипунов), 55:04 — 3:3.
Победный буллит: Кизимов.
Вратари: Демченко (Мишуров, 65:00) — Аликин (Галкин, 65:00).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 25 (4+9+10+2) — 37 (19+7+10+1).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
11 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.