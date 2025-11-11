«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» и потерпел четвертое поражение подряд

11 ноября, 14:50
«Автомобилист» на выезде уступил «Адмиралу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:4.
Победу хозяевам принесли голы Даниила Гутика, Никиты Тертышного, Никиты Сошникова и Кайла Олсона. У гостей отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин.
«Автомобилист» (31 очко) потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (20) идет десятым на «Востоке».
НavBek
Что то Автик забуксовал... Добавились Голышев и Буше (после травмы) и игра захромала, странно всё это
