FONBET Чемпионат КХЛ.
11 ноября, 14:50

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» и потерпел четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Автомобилист» на выезде уступил «Адмиралу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:4.

Победу хозяевам принесли голы Даниила Гутика, Никиты Тертышного, Никиты Сошникова и Кайла Олсона. У гостей отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин.

«Автомобилист» (31 очко) потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (20) идет десятым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Автомобилист
1

  • НavBek

    Что то Автик забуксовал... Добавились Голышев и Буше (после травмы) и игра захромала, странно всё это

    11.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Адмирал
