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Сегодня, 12:37

«Автомобилист» по буллитам переиграл «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Адмирал» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В основное время у гостей шайбы забросили Алексей Макеев, Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. У хозяев голы забили Александр Шевченко, Джованни Фьоре и Леонид Метальников.

Победный буллит реализовал форвард екатеринбуржцев Макеев.

«Автомобилист» набрал 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 19 очками — на 12-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макеев — 9 (Бывальцев), 10:49 — 1:1. Фьоре — 7 (бол., Соловьев), 13:09 — 2:1. Да Коста — 6 (Мэйсек, Эберт), 32:49 — 2:2. Метальников — 3 (Шевченко, Бучельников), 44:12 — 3:2. Мэйсек — 11 (Да Коста, Осипов), 53:18 — 3:3.

Победный буллит: Макеев.

Вратари: Иванов — Галкин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (12+6+10+3) — 33 (14+9+9+1).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

12 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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