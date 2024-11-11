«Адмирал» встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Адмирал» встретится с «Автомобилистом» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». Во Владивостоке игру также будет транслировать канал «ОТВ».

С ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Автомобилист» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» набрал 28 очков в 25 матчах, «Автомобилист» — 32 очка в 23 играх.

9 ноября «Адмирал» победил «Трактор» (4:3 ОТ), а «Автомобилист» — «Амур» (3:2).

Клуб из Екатеринбурга одерживает победы в основное время на протяжении пяти последних матчей.

Матч «Адмирал» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс