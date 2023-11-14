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Сегодня, 16:02

«Адмирал» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Адмирал» на своем льду принял «Автомобилист» 14 ноября в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Победу одержали гости со счетом 3:0.

У клуба из Екатеринбурга голами отметились Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Кертис Волк.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. В пяти последних встречах владивостокцы проиграли четыре игры. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p6-CEsnY5-M
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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