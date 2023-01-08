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Сегодня, 12:28

«Барыс» обыграл «Адмирал», Грант сделал покер

Мария Гусева
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«Барыс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе победителей голы забили нападающий Егор Петухов и защитник Алекс Грант, оформивший в этой встрече покер.

За «Адмирал» единственную шайбу забросил защитник Валерий Орехов.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы: Орехов — 1 (Горшков), 5:29 — 1:0. Грант — 4 (Бекетаев, Борисевич), 14:57 — 1:1. Грант — 5 (бол., Бракко), 28:24 — 1:2. Грант — 6 (бол., Вей, Бракко), 28:56 — 1:3. Грант — 7 (бол., Бракко, Вей), 38:30 — 1:4. Петухов — 14 (Михайлис), 44:56 — 1:5.

Вратари: Серебряков (Лазушин, 28:56) — Гудачек.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (10+11+9) — 25 (6+10+9).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

8 января. Владивосток. Фетисов Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
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