«Адмирал» дома обыграл «Барыс»

«Адмирал» в домашнем матче обыграл «Барыс» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе победителей отметились Павел Шэн, Либор Шулак и Дмитрий Сидляров.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений подряд и с 55 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 48 очками расположился на 8-й позиции.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Шэн — 2 (Сидляров, Гутик), 5:29 — 1:0. Шулак — 10 (бол., Горшков, Берлев), 36:05 — 2:0. Сидляров — 3 (Гутик, Шулак), 38:28 — 3:0.

Вратари: Хомченко — Гудачек (Бояркин, 38:28).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 43 (23+16+4) — 18 (7+5+6).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

9 января. Владивосток. Фетисов Арена. 1880 зрителей.