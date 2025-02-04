«Барыс» отыгрался со счета 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

«Барыс» на выезде проиграл «Адмиралу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Гости уступали со счетом 0:3 к середине третьего периода после голов Шейна Принса, Даниила Гутика и Егора Петухова, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм — отличились Михаил Рахманов, Динмухамед Кайыржан и Иван Николишин.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Шепелев.

«Барыс» (29 очков) потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (54) идет восьмым на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Принс — 6 (Дерябин), 4:11 — 1:0. Гутик — 19 (бол., Петухов, Старков), 13:38 — 2:0. Петухов — 21 (буллит), 27:22 — 3:0. Рахманов — 2 (Бочаров, Жусупбеков), 28:07 — 3:1. Кайыржан — 2 (С-т Данияр), 50:11 — 3:2. Николишин — 4 (бол., Сетдиков, С-т Данияр), 53:26 — 3:3. Шепелев — 2 (Гутик), 64:41 — 4:3.

Вратари: Мишуров — Бояркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 44 (22+13+4+5) — 29 (7+15+7+0).

Судьи: Метальников, Оскирко.

4 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.