Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:55

«Барыс» отыгрался со счета 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барыс» на выезде проиграл «Адмиралу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Гости уступали со счетом 0:3 к середине третьего периода после голов Шейна Принса, Даниила Гутика и Егора Петухова, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм — отличились Михаил Рахманов, Динмухамед Кайыржан и Иван Николишин.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Шепелев.

«Барыс» (29 очков) потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (54) идет восьмым на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Принс — 6 (Дерябин), 4:11 — 1:0. Гутик — 19 (бол., Петухов, Старков), 13:38 — 2:0. Петухов — 21 (буллит), 27:22 — 3:0. Рахманов — 2 (Бочаров, Жусупбеков), 28:07 — 3:1. Кайыржан — 2 (С-т Данияр), 50:11 — 3:2. Николишин — 4 (бол., Сетдиков, С-т Данияр), 53:26 — 3:3. Шепелев — 2 (Гутик), 64:41 — 4:3.

Вратари: Мишуров — Бояркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 44 (22+13+4+5) — 29 (7+15+7+0).

Судьи: Метальников, Оскирко.

4 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
Читайте также
Дюков переизбран на пост президента РФС
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя