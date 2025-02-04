«Адмирал» и «Барыс» встретятся в чемпионате КХЛ 4 февраля

«Адмирал» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Стартовое вбрасывание на «Фетисов Арене» во Владивостоке — в 12.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Кроме того, трансляцию игры во Владивостоке проведут местный канал «ОТВ Приморье» и астанинский канал «Qazsport».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» провел 52 матча и набрал 52 очка, предыдущим соперником «моряков» была «Сибирь» (3:4 ОТ). У «Барыса» — 52 игры и 28 очков, в воскресенье астанинцы уступили «Амуру» (0:5).