ЦСКА в гостях обыграл «Адмирал»

ЦСКА в гостях обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе армейцев забивали Прохор Полтапов, Константин Окулов, Михаил Григоренко и Данил Юртайкин.

В составе клуба из Владивостока шайба на счету Михала Криштофа.

ЦСКА с 19 очками поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Адмирал» с 14 очками остался на 7-м месте Востока.

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«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Полтапов — 3 (Провольнев), 6:37 — 0:1. Окулов — 3 (бол., Дитц), 10:43 — 0:2. Криштоф — 3 (бол., Червены, Горшков), 15:27 — 1:2. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Плотников), 29:43 — 1:3. Юртайкин — 2 (Нестеров, Мингачев), 42:34 — 1:4.

Вратари: Серебряков — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (11+5+11) — 31 (9+8+14).

Судьи: Наумов, Фатеев.

8 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5144 зрителя.