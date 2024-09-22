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Сегодня, 12:26

«Адмирал» в овертайме одержал домашнюю победу над ЦСКА

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«Адмирал» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).

В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов и Дмитрий Завгородний (дубль). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов и Прохор Полтапов.

Команда из Владивостока набрала девять очков и расположилась на пятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на третьей строчке Запада, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «Адмирал» примет «Витязь», а ЦСКА встретится в гостях с «Амуром». Обе игры пройдут 24 сентября.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гурьянов — 3 (бол., Дроздов, Седов), 13:58 — 0:1. Муранов — 1 (Николаев), 29:10 — 1:1. Завгородний — 1 (Фьоре, Демченко), 43:14 — 2:1. Полтапов — 4 (Саморуков), 46:11 — 2:2. Завгородний — 2 (Шулак, Родуолд), 63:41 — 3:2.

Вратари: Демченко — Просветов.

Штраф: 13 — 14.

Броски: 39 (12+19+6+2) — 32 (19+6+5+2).

Судьи: Бирин, Раводин.

22 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5520 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)

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