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КХЛ

Сегодня, 12:21

Минское «Динамо» выиграло у «Адмирала» и победило во второй раз подряд после серии из 8 поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей забросили Ник Меркли и Вадим Мороз, единственная шайба хозяев на счету Александра Горшкова.

«Динамо» одержало вторую победу подряд после серии из 8 поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 47 очками в 48 матчах. «Адмирал» идет на шестой строчке «Востока» с 55 очками в 47 играх.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Меркли — 11 (бол., Спунер, Козун), 38:37 — 0:1. Горшков — 15 (Уильямс), 43:18 — 1:1. Мороз — 5 (Пакетт, Душак), 52:44 — 1:2.

Вратари: Серебряков (58:14) — Колосов.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 36 (13+13+10) — 33 (13+12+8).

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 января. Владивосток. Фетисов Арена.

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