Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:57

«Адмирал» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Адмирал» победил «Динамо» из Минска в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Фетисов Арена».

За клуб из Владивостока шайбы забросили Вячеслав Основин, Никита Сошников, Даниил Гутик и Александр Шевченко.

Подопечные Леонида Тамбиева выиграли в четырех из пяти последних матчей, набрали 37 очков и занимают шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Динамо» с 36 очками находится на седьмом месте в Западной конференции.

FONBET чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Основин — 5 (Петьков, Завгородний), 12:26 — 1:0. Сошников — 11 (Основин), 24:08 — 2:0. Гутик — 8 (бол., Солянников), 34:24 — 3:0. Шевченко — 2 (п.в., Родуолд, Фьоре), 58:29 — 4:0.

Вратари: Мишуров — Кареев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (8+7+5) — 27 (6+13+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

4 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5266 зрителей

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
У Ямаля роман со звездой TikTok
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя