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Сегодня, 16:11

«Адмирал» уверенно победил московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

«Адмирал» дома обыграл «Динамо» — 4:1.
Фото ХК «Динамо»
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«Адмирал» добился победы над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе победителей голы забили Георгий Солянников, Егор Петухов, Павел Шэн и Степан Старков. Единственную шайбу бело-голубых забросил Максим Комтуа.

«Адмирал» набрал 7 очков и переместился на пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Динамо» занимает десятую строчку «Запада», имея в активе 4 балла.

В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Амуром». Обе встречи пройдут 22 октября.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Комтуа — 2 (Ожиганов, Готовец), 5:21 — 0:1. Солянников — 1 (бол., Гутик), 6:28 — 1:1. Петухов — 5 (бол., Солянников, Гутик), 21:55 — 2:1. Шэн — 3 (бол., Гутик, Старков), 42:54 — 3:1. Старков — 3, 45:47 — 4:1.

Вратари: Демченко — Миска.

Штраф: 16 — 25.

Броски: 33 (10+13+10) — 30 (9+7+14).

Судьи: Бирин, Раводин.

20 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)

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