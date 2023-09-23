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Сегодня, 12:18

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал»

Сергей Разин
корреспондент
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Московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграло «Адмирал» со счетом 5:4.

В составе гостей дубль оформил Джордан Уил, еще по голу забили Павел Кудрявцев, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл. У хозяев отличились Александр Шевченко, Егор Никитин и Алексей Соловьев, оформивший дубль.

После этого матча «Динамо» с 16 очками занимает первое место в Западной конференции, «Адмирал» с 6 очками — на 11-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Голы: Уил — 6 (Гусев, Ожиганов), 24:58 — 0:1. Кудрявцев — 1 (Петухов), 29:49 — 0:2. Муранов — 2 (Джиошвили), 42:43 — 1:3. Уил — 7 (бол., Ожиганов, Волков), 48:14 — 1:4. Егор — 1 (Фьоре, Метальников), 52:27 — 2:4. Соловьев — 1 (бол., Горшков, Гутик), 57:19 — 3:4. О`Делл — 5 (Ожиганов), 57:54 — 3:5. Соловьев — 2 (бол., Гутик), 59:41 — 4:5.

Вратари: Хомченко (56:21 — 56:37, 56:46 — 57:19, 59:24) — К.Л. Волков (46:55 — 47:18).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (6+8+16) — 42 (23+8+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

23 сентября. Владивосток. Фетисов Арена. 5670 зрителей.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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