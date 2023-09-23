«Адмирал» и «Динамо» в субботу, 23 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, начало — 10:00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча «Адмирал» — «Динамо» можно с помощью КХЛ ТВ, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры «Адмирал» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. Победная серия команды из Москвы достигла уже шести матчей. «Адмирал» набрал 6 очков и занимает 11 строчку в Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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