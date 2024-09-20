«Адмирал» и «Динамо» встретятся в матче КХЛ

«Адмирал» и «Динамо» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 20 сентября. Игра пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Адмирал» — «Динамо» в прямом эфире покажут на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Игру также транслирует платформа «Кинопоиск» (при условии подписки).

Кроме того, матч можно смотреть на владивосточном телеканале «ОТВ» (начало эфире в 19.20 по местному времени) жителям региона.

Следить за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Адмирал» провел 4 матча и набрал 5 очков. У «Динамо» — 6 игр и 4 очка.