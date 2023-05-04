«Адмирал» ищет двух легионеров на свободные позиции

Сегодня, 22:07
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что клуб хочет подписать двух легионеров.
«У нас свободны две позиции, занимаемся поиском двух легионеров. Либо это будут двое нападающих, либо нападающий и защитник. Смотрим европейские чемпионаты, АХЛ. Тренерский штаб и видеотренер, в частности, отсматривают каждый день игроков. Рынок не такой большой, поэтому все сложно. Но я надеюсь, что нам удастся подобрать двух легионеров, которые принесут нам пользу», — приводит слова Аверкина ТАСС.
Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в «Адмирале» является канадский защитник Колби Уильямс.
С сезона-2023/24 на матчи КХЛ российские клубы могут заявлять не более трех иностранных игроков. На игроков из Белоруссии и Казахстана ограничение не распространяется.
После открытия рынка свободных агентов «Адмирал» из легионеров покинули чешский защитник Либор Шулак (перешел в «Авангард») и словацкий форвард Михал Криштоф (перешел в «Сочи»).