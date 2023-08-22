«Адмирал»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Адмирале» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Адмирал»

Год основания: 2013

Главный тренер: Леонид Тамбиев

Капитан: Евгений Лисовец

Домашний стадион (вместимость): «Фетисов Арена» (5850 зрителей)

«Адмирал» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против ЦСКА 3 сентября в 17:00 (мск).

ХК «Адмирал». Фото ХК «Адмирал»

Результат «Адмирала» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Адмирал» занял седьмое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками. Дальневосточники добрались до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграли «Ак Барсу» (2-4).

Календарь «Адмирала» в сезоне 2023 года

3 сентября, в воскресенье, в Москве на «ЦСКА Арене» «Адмирал» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Адмирал» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Ак Барса» (начало в 19:00). Команда Леонида Тамбиева выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышова.

Календарь «Локомотива» в сентябре 2023 года

3 сентября. Москва. «ЦСКА-Арена». ЦСКА — «Адмирал»

6 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Адмирал»

8 сентября. Москва. «Мегаспорт Арена». «Спартак» — «Адмирал»

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Адмирал»

14 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Адмирал»

16 сентября. Астана. «Барыс Арена». «Барыс» — «Адмирал»

21 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

23 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Динамо»

25 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — СКА

28 сентября. Астана. «Барыс Арена». «Барыс» — «Адмирал»

30 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Адмирал»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

Состав «Адмирала» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Арсений Цыба

30 — Павел Хомченко

54 — Никита Серебряков

Защитники

24 — Алексей Соловьев

73 — Максим Чудинов

6 — Антон Лукичев

98 — Марк Янчевский

59 — Егор Никитин

7 — Леоинд Метальников

11 — Руслан Ибатуллин

14 — Евгений Лисовец

22 — Колби Уильямс

81 — Юрий Паутов

Нападающие

95 — Павел Махановский

10 — Денис Голубев

66 — Павел Варфоломеев

25 — Максим Колмыков

71 — Тайлер Граовац

49 — Джованни Фьоре

16 — Павел Шэн

23 — Дмитрий Сидляров

28 — Александр Шевченко

32 — Антон Берлев

39 — Николай Чебыкин

61 — Александр Горшков

74 — Прохор Корбит

78 — Даниил Гутик

79 — Игорь Тютюнников

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Адмирала» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона