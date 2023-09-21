Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:53

«Адмирал» дома одержал победу над «Куньлунем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Адмирал» на своем льду одержал победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У команды из Владивостока отличились Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовац. Еще один гол Граоваца в конце 3-го периода не был засчитан после видеопросмотра. У клуба из Пекина единственную шайбу забросил Брэндон Ип.

«Куньлунь» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 10 игр. «Адмирал» идет на 11-й строчке в таблице «Востока» (6 очков в 7 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шевченко — 1 (Чебыкин, Метальников), 2:52 — 1:0. Гутик — 4 (Шэн), 5:21 — 2:0. Йип — 3 (Оттенбрайт, Родуолд), 30:19 — 2:1. Граовац — 2 (Паутов), 53:32 — 3:1.

Вратари: Серебряков — Джурасик (58:16 — 59:44).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 44 (12+19+13) — 22 (5+7+10).

Судьи: Ромасько, Соин.

21 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Амур» — «Динамо», «Сибирь» — «Авангард» и другие матчи 21 сентября

«Лада» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ