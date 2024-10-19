«Адмирал» победил «Ладу» и прервал серию из трех поражений

Сегодня, 12:18
«Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ладу» со счетом 5:3.
В составе владивостокцев дубль оформил Вячеслав Основин, еще по голу забили Либор Шулак, Кирилл Петьков, отличившийся в меньшинстве, и Даниил Гутик. У гостей шайбы забросили Остап Сафин, Иван Романов и Максим Березин.
«Адмирал» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, «Лада» с 16 очками — на девятой строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Шулак — 5 (Фьоре), 1:59 — 1:0. Сафин — 4 (бол., Джозефс, Черников), 11:30 — 1:1. Петьков — 1 (мен.), 25:16 — 2:1. Гутик — 4 (бол., Шэн, Сошников), 37:14 — 3:1. Основин — 1 (Николаев), 37:29 — 4:1. Романов — 2 (Сафин), 38:32 — 4:2. Основин — 2 (Чмыхов, Николаев), 43:29 — 5:2. Березин — 2 (Неколенко, Михайлов), 55:56 — 5:3.
Вратари: Мишуров — Трушков (56:18).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 41 (15+19+7) — 28 (11+3+14).
Судьи: Белов, Оскирко.
19 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 5123 зрителя.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|16
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12