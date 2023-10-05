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Сегодня, 15:00

«Адмирал» победил «Ладу» в овертайме матча КХЛ

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«Адмирал» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ладу» (2:1 ОТ).

Решающую шайбу в большинстве забросил нападающий Антон Берлев.

Хозяева с 10 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, команда из Тольятти (20 очков) — вторая.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Корбит — 3 (бол., Гутик, Варфоломеев), 0:52 — 1:0. Кугрышев — 2 (Сафин), 28:47 — 1:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Горшков), 62:56 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Трушков.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 28 (12+7+6+3) — 33 (15+8+9+1).

Судьи: Раводин, Сергеев.

5 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада
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