«Адмирал» победил «Ладу» в овертайме матча КХЛ

Сегодня, 15:00
«Адмирал» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ладу» (2:1 ОТ).
Решающую шайбу в большинстве забросил нападающий Антон Берлев.
Хозяева с 10 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, команда из Тольятти (20 очков) — вторая.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Корбит — 3 (бол., Гутик, Варфоломеев), 0:52 — 1:0. Кугрышев — 2 (Сафин), 28:47 — 1:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Горшков), 62:56 — 2:1.
Вратари: Хомченко — Трушков.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 28 (12+7+6+3) — 33 (15+8+9+1).
Судьи: Раводин, Сергеев.
5 октября. Владивосток. Фетисов Арена.