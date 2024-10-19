«Адмирал» встретится с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на канале «КХЛ». Во Владивостоке игру покажет «ОТВ-Приморье».

С ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Лада» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды в четвертый раз встретятся в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25. «Лада» выиграла первый и третий матчи (1:0 Б и 6:1), «Адмирал» — во второй (2:0).