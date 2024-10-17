«Адмирал» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

«Лада» набрала 16 очков и переместилась на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» занимает девятую строчку, имея в активе 15 баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет во Владивостоке 19 октября.