«Адмирал» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ладу» — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе владивостокцев дубль оформил Вячеслав Основин, еще по голу забили Либор Шулак, Кирилл Петьков, отличившийся в меньшинстве, и Даниил Гутик. У гостей шайбы забросили Остап Сафин, Иван Романов и Максим Березин.