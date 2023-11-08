8 ноября «Адмирал» на своем льду в городе Владивосток примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории «Фетисов Арена» в среду. Начало — в 12.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Адмирал» — «Локомотив» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 12.20 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Адмирал» с 16 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» — третий на Западе с 34 очками.

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