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Сегодня, 14:45

«Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Фетисов-Арена».

Голы забили Денис Алексеев, Даниил Бут и Александр Радулов.

«Адмирал» прервал трехматчевую победную серию и занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока» с 35 баллами в 34 играх.

«Локомотив» находится на первой строчке «Запада» с 56 очками в 34 матчах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Алексеев — 2 (Бут), 24:48 — 0:1. Бут — 8 (Кирьянов, Алексеев), 41:34 — 0:2. Радулов — 10 (п.в.,

Никулин), 57:40 — 0:3.

Вратари: Демченко — Исаев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 19 (7+2+10) — 26 (11+8+7).

Судьи: Бирин, Морозов.

2 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5001 зритель

Источник: Таблица КХЛ
ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
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