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Сегодня, 11:00

«Адмирал» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и «Локомотив» встретятся в чемпионате КХЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 12.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на ярославском канале «Первый ярославский» и владивостокском канале «ОТВ Приморье».

Отслеживать ключевые события игры «Адмирал» — «Локомотив» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» провел 33 матча и набрал 35 очков, в субботу владивостокцы обыграли «Сочи» (4:3). У «Локомотива» — 54 очка в 33 играх, предыдущим соперником железнодорожников был «Трактор» (4:2).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
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