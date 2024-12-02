«Адмирал» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Стартовое вбрасывание — в 12.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на ярославском канале «Первый ярославский» и владивостокском канале «ОТВ Приморье».

Отслеживать ключевые события игры «Адмирал» — «Локомотив» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Адмирал» провел 33 матча и набрал 35 очков, в субботу владивостокцы обыграли «Сочи» (4:3). У «Локомотива» — 54 очка в 33 играх, предыдущим соперником железнодорожников был «Трактор» (4:2).