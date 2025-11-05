«Адмирал» и «Металлург» сыграют в чемпионате КХЛ 5 ноября

Матч «Адмирал» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в среду, 5 ноября. Игра на «Фетисов Арене» во Владивостоке начнется в 12.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Металлург Мг

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд игру покажут каналы «ОТВ Приморье» и «ТВ-ИН».

За ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Металлург» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Адмирал» набрал 16 очков в 19 играх, предыдущим соперником владивостокцев был «Амур» (2:3). У «Металлурга» — 22 игры и 34 очка, магнитогорцы в понедельник обыграли «Шанхай Дрэгонс» (6:1).