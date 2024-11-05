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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Адмирал» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Адмирал», Telegram
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«Адмирал» встретится с «Металлургом» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало встречи — в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Адмирал» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на владивостокском канале «ОТВ Приморье» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Адмирал» провел 22 матча и набрал 23 очка, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 23 игры и 21 очко.

Матч «Адмирал» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)

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