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Сегодня, 14:52

«Металлург» в овертайме обыграл «Адмирал» и прервал серию из трех поражений подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Дубль у магнитогорцев оформил Люк Джонсон. Еще одна шайба на счету Дениса Зернова.

У хозяев отличились Никита Сошников и Джек Родуолд.

«Металлург» (23 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) идет пятым на «Востоке».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Джонсон — 4, 15:24 — 0:1. Зернов — 1 (Акользин, Маклюков), 20:13 — 0:2. Сошников — 4 (Петухов, Шестаков), 25:46 — 1:2. Родуолд — 8 (бол., Завгородний, Шулак), 50:07 — 2:2. Джонсон — 5 (бол., Пресс, Орехов), 61:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Яковлев (Металлург Мг), 33:47 (Вратарь).

Вратари: Демченко — Набоков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (13+10+12+1) — 30 (13+10+5+2).

Судьи: Метальников, Сергеев.

5 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)

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