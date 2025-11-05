«Адмирал» дома уступил «Металлургу» и потерпел восьмое поражение подряд

5 ноября, 14:58
«Металлург» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Автором единственной заброшенной шайбы в составе хозяев стал Павел Коледов. У гостей отличились Владимир Ткачев и Дмитрий Силантьев.
Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков. Клуб потерпел восьмое поражение подряд. «Металлург» лидирует с 36 очками.
За спорт!
05.11.2025
Archon
Отдельный респект Набокову.. Тут с воротчиком "Металлург" не промазал.. "Адмирал" почти ВДВОЕ перебросал,но "фигвам",как говорится))
05.11.2025
Archon
"Магнитку" лопатой не убьёшь)))
05.11.2025
За спорт!
Волевая победа, молодцы! Послезавтра к соседям, которые сегодня с Омском на равных бились.
05.11.2025