«Адмирал» дома уступил «Металлургу» и потерпел восьмое поражение подряд

«Металлург» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Автором единственной заброшенной шайбы в составе хозяев стал Павел Коледов. У гостей отличились Владимир Ткачев и Дмитрий Силантьев. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков. Клуб потерпел восьмое поражение подряд. «Металлург» лидирует с 36 очками. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Металлург Мг

За спорт! Яковлева со второй молодостью! 05.11.2025

Archon Отдельный респект Набокову.. Тут с воротчиком "Металлург" не промазал.. "Адмирал" почти ВДВОЕ перебросал,но "фигвам",как говорится)) 05.11.2025

Archon "Магнитку" лопатой не убьёшь))) 05.11.2025