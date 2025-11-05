Видео
5 ноября, 14:58

«Адмирал» дома уступил «Металлургу» и потерпел восьмое поражение подряд

Анастасия Пилипенко
Фото ХК «Адмирал»

«Металлург» на выезде победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Автором единственной заброшенной шайбы в составе хозяев стал Павел Коледов. У гостей отличились Владимир Ткачев и Дмитрий Силантьев.

Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков. Клуб потерпел восьмое поражение подряд. «Металлург» лидирует с 36 очками.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Металлург Мг
4

  • За спорт!

    Яковлева со второй молодостью!

    05.11.2025

  • Archon

    Отдельный респект Набокову.. Тут с воротчиком "Металлург" не промазал.. "Адмирал" почти ВДВОЕ перебросал,но "фигвам",как говорится))

    05.11.2025

  • Archon

    "Магнитку" лопатой не убьёшь)))

    05.11.2025

  • За спорт!

    Волевая победа, молодцы! Послезавтра к соседям, которые сегодня с Омском на равных бились.

    05.11.2025

