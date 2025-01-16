«Адмирал» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 16 января

«Адмирал» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Адмирал» — «Металлург» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Владивостока и Магнитогорска смогут посмотреть встречу на местных телеканалах «ОТВ» и «ТВ-ИН».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Металлург» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Адмирал» провел 44 матча и набрал 45 очков, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 45 игр и 58 очков. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Торпедо» (6:1), а магнитогорцы — «Сочи» (4:2) и продлили победную серию до девяти матчей подряд.